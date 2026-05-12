EQS-News: Allane SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
12.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allane SE
|Parkring 33
|85748 Garching bei München
|Deutschland
|E-Mail:
|hv@allane.com
|Internet:
|https://ir.allane-mobility-group.com/investor_relations/hauptversammlung
|ISIN:
|DE000A0DPRE6
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2326264 12.05.2026 CET/CEST