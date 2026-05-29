EQS-News: Allane SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
PRESSEMITTEILUNG
Garching bei München, 29. Mai 2026 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, ist im ersten Quartal 2026 erneut gewachsen. Der Konzernvertragsbestand stieg im Vergleich zum Jahresende 2025 um 5,0 % auf 164.600 Verträge (31. Dezember 2025: 156.800 Verträge). Der operative Konzernumsatz erhöhte sich um 19,9 % auf 157,7 Mio. Euro (Q1 2025: 131,6 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Steuern (EBT) wuchs auf 5,6 Mio. Euro (Q1 2025: 3,8 Mio. Euro). Auf dieser Basis bestätigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2026.
29.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allane SE
|Parkring 33
|85748 Garching bei München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 7080 81 610
|E-Mail:
|ir@allane.com
|Internet:
|http://ir.allane-mobility-group.com
|ISIN:
|DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2
|WKN:
|A0DPRE
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2335274
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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