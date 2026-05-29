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Allane Mobility Group verzeichnet im ersten Quartal 2026 erneut starkes Wachstum



29.05.2026 / 09:03 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



Allane Mobility Group verzeichnet im ersten Quartal 2026 erneut starkes Wachstum Operativer Konzernumsatz wächst um 19,9 % auf 157,7 Mio. Euro

Konzernvertragsbestand mit 164.600 Verträgen 5,0 % über dem Vorjahreswert

Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr Garching bei München, 29. Mai 2026 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, ist im ersten Quartal 2026 erneut gewachsen. Der Konzernvertragsbestand stieg im Vergleich zum Jahresende 2025 um 5,0 % auf 164.600 Verträge (31. Dezember 2025: 156.800 Verträge). Der operative Konzernumsatz erhöhte sich um 19,9 % auf 157,7 Mio. Euro (Q1 2025: 131,6 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Steuern (EBT) wuchs auf 5,6 Mio. Euro (Q1 2025: 3,8 Mio. Euro). Auf dieser Basis bestätigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2026.



Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: "Im ersten Quartal 2026 haben wir vor allem von der anhaltend starken Geschäftsentwicklung im Segment Captive Leasing profitiert - unterstützt durch die weiterhin positive Entwicklung des Gebrauchtwagenmarkts. So konnten wir in allen Steuerungskennzahlen ein Wachstum erzielen. Auf Basis dieser Entwicklung bestätigen wir die Prognose für das Gesamtjahr."



Geschäftsentwicklung



Zum 30. März 2026 belief sich der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) auf 164.600 Verträge und lag damit 5,0 % über dem Niveau des Vorjahresstichtags (31. Dezember 2025: 156.800 Verträge). Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung im Geschäftssegment Captive Leasing.



Der Konzernumsatz erhöhte sich im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22,6 % auf 238,5 Mio. Euro (Q1 2025: 194,5 Mio. Euro). Der operative Konzernumsatz, in dem Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, stieg um 19,9 % auf 157,7 Mio. Euro (Q1 2025: 131,6 Mio. Euro). Diese Entwicklung ist insbesondere auf die mit dem Wachstum des Vertragsbestands verbundene Erhöhung der Leasingerlöse zurückzuführen. Die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Leasingrückläufern und der Vermarktung von Kundenfahrzeugen aus dem Flottenmanagement erhöhten sich um 28,3 % auf 80,7 Mio. Euro (Q1 2025: 62,9 Mio. Euro).



Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im ersten Quartal 2026 um 17,0 % auf 112,5 Mio. Euro (Q1 2025: 96,1 Mio. Euro). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich im selben Zeitraum auf 5,6 Mio. Euro (Q1 2025: 3,8 Mio. Euro). Die operative Umsatzrendite (EBT/operativer Umsatz) lag damit bei 3,6 % (Q1 2025: 2,9 %).



Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt



Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Allane Mobility Group eine positive Entwicklung aller wesentlichen Steuerungskennzahlen. Für den Vertragsbestand rechnet der Vorstand mit einer Bandbreite von 170.000 bis 185.000 Verträgen (2025: 156.800 Verträge) und einem operativen Konzernumsatz in Höhe von 670 bis 720 Mio. Euro (2025: 574,7 Mio. Euro). Für das EBT geht der Vorstand von einer Bandbreite von 25 bis 35 Mio. Euro (2025: 33,7 Mio. Euro) aus.



Die vollständige Quartalsmitteilung zum 30. März 2026 ist auf der Investor Relations Website des Unternehmens verfügbar.



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Über Allane Mobility Group:



Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing , Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.



Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane , um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.



Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 864 Millionen Euro.



Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.



www.allane-mobility-group.com

Kontakt:

Allane Mobility Group

Investor Relations

+49 89 7080 81 610

ir@allane.com



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