Das Feuer breitete sich unter der Dachkonstruktion aus. Die Feuerwehr muss die Solardachziegel aufwändig abbauen, bevor sie den Brand vollständig löschen konnte. Ein Feuerwehrmann erlitt während des Brandes einen Stromschlag. Nach Angaben der Feuerwehr im ostwestfälischen Gütersloh brach das Feuer am Samstag um 13:21 Uhr aus. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich die Flammen bereits unter die Dachkonstruktion ausgebreitet. Die Solardachziegel erschwerten die Löscharbeiten erheblich, insbesondere den Zugang zu versteckten Brandherden unter der Dachhaut. Im Gegensatz zu herkömmlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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