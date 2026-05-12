Wetten auf anstehende Börsengänge haben seit einiger Zeit Hochkonjunktur. Die Pre-IPO-Secondaries lassen Marktteilnehmer schon vor dem eigentlichen Börsengang profitieren. Bei SpaceX, Antrophic und OpenAI sind die erwarteten Marktkapitalisierungen so durch die Decke gegangen. Die Spekulation damit ist durchaus riskant, wie der jüngste Absturz zeigt. In den vergangenen 24 Stunden fiel der Wert von Antrophics Pre-IPO-Secondaries auf Token-Basis von 1.410 auf 900 USD. Auslöser war eine Warnung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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