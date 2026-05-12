Die Jenoptik-Aktie befindet sich seit Jahresanfang in einem starken Aufwärtstrend, der sich seit Anfang April nochmals verstärkt. Am Dienstag verbesserte sie sich aktuell um +9,2% und erreicht mit 40,10 € ein neues Allzeithoch. Was ist jetzt noch zu erwarten? Ertrag deutlich gesteigert Der vorgelegte Bericht für die ersten drei Monate am 12. Mai lässt sich kurz so beschreiben: Ertrag deutlich gesteigert und das bei relativ konstantem Umsatz. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de