Netflix, Disney Plus und Amazon Prime Video bieten zahlreiche Filme und Serien gegen ein Abo an. Tatsächlich zahlen User:innen aber doppelt. Denn neben dem eigentlichen Preis werden auch noch Daten erhoben. Was die Dienste von dir wissen. Wenn wir von Datenkraken sprechen, geht es häufig um große Tech-Unternehmen wie Google oder Meta, die mit ihren Apps und Diensten unzählige Daten von User:innen sammeln. Die Daten werden dann nicht nur intern genutzt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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