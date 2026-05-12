E.ON Drive nimmt dieser Tage vier neue Ladehubs in Bremen und Niedersachsen in Betrieb. Dabei handelte es sich um drei Standorte, die im Rahmen der Regionallose des Deutschlandnetzes errichtet wurden, sowie um einen Ladepark auf einem Autobahnrastplatz. E.ON Drive hat seine ersten beiden Schnellladestandorte im Rahmen des Deutschlandnetzes im Februar 2025 in Süddeutschland in Betrieb genommen. Seitdem schreitet der Ausbau kontinuierlich voran - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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