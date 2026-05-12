Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Energiepreise machen sich erneut bemerkbar. Die Inflationsrate in den USA steigt im April von 3.3% auf 3.8%. Gegenüber dem Vormonat steigen die Preise um 0.6%. Unter Herausrechnung der Energie- und Nahrungsmittelpreise (Kernrate) steigt die Teuerung im Jahresvergleich von 2.6% auf 2.8%. Spätestens mit den heutigen Zahlen dürften Zinssenkungsdebatten vom Tisch sein. Der designierte Notenbankpräsident Kevin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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