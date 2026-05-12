Tesla hat den insgesamt elften Rückruf für seinen Cybertruck initiieren müssen, weil bei bestimmten Modellen die Räder abfallen könnten. Betroffen sind allerdings nur sehr wenige Fahrzeuge -Â ein Hinweis auf extrem schlechte Verkaufszahlen? Im Herbst 2025 hatte Tesla die erst wenige Monate zuvor angekündigte günstigste Cybertruck-Variante wieder aus dem Verkauf genommen. Laut Branchenbeobachter:innen soll dahinter eine geringer als erwartet ausgefallene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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