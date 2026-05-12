FRANKFURT (dpa-AFX) - Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) hat den Vorsitz im Aufsichtsrat des Flughafenbetreibers Fraport AG übernommen. Er folgt auf seinen Parteifreund und Amtsvorgänger Michael Boddenberg, der sein Amt nach sechsjähriger Tätigkeit niedergelegt hat.

Zuvor hatten die Aktionäre der Fraport Lorz als Vertreter des Landes Hessen in das Kontrollgremium gewählt. Im Anschluss an die Hauptversammlung wählte dann der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat aus seiner Mitte Lorz als neuen Vorsitzenden. Hessen ist der größte Anteilseigner bei dem MDax -Konzern.

Auch die übrigen Vorschläge des Unternehmens gingen bei den Aktionären glatt durch: Sie stimmten allen Punkten zu, einschließlich der Dividende von 1 Euro pro Aktie./ceb/DP/jha