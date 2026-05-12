Der chinesische Hersteller präsentierte in Berlin sein neuestes Produkt, die "Solarbank 4 E5000 Pro". Es verfügt über eine Photovoltaik-Eingangsleistung von fünf Kilowatt und einer Speicherkapazität von fünf Kilowattstunden. Im 800 Watt-Netzbetrieb können die Speicher über einen Schuko-Anschluss direkt in einer Haushaltssteckdose eingesteckt werden. Für höhere Leistung liefert Anker Solix einen Wieland-Stecker mit. Anker Solix hat am Dienstag in Berlin die neue "Solarbank 4 E5000 Pro" vorgestellt. Der Speicher verfügt über vier integrierten MPP-Tracker (MPPT), die eine Photovoltaik-Eingangsleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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