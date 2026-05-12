Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute bekannt, dass der Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) des US-Landwirtschaftsministeriums (U.S. Department of Agriculture, USDA) drei Cessna Caravan-Flugzeuge bestellt hat, um sein Programm zur Freisetzung steriler Insekten zum Schutz von Zitrusfrüchten entlang des Rio Grande im Süden von Texas zu unterstützen. Die Auslieferung der neuen Flugzeuge soll im Jahr 2027 erfolgen.

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Mission-Ready: The Cessna Caravan joins USDA's fight to protect Texas citrus from invasive pests

APHIS wird die Caravans einsetzen, um sterile Insekten zu transportieren und freizusetzen. Diese helfen, die Ausbreitung von Schädlingen, einschließlich Fruchtfliegen, zu verhindern. Mit dieser umweltfreundlichen Methode lassen sich Obstbäume schützen, Ernteschäden verringern und landwirtschaftliche Betriebe absichern, die auf gesunde Ernten angewiesen sind.

"Diese Flugzeuge werden dem APHIS helfen, auch entlegene Gebiete zu erreichen und seine wichtige Mission, die Landwirtschaft zu schützen, zu erfüllen", so Bob Gibbs, Vice President, Special Mission Sales. "Wir sind stolz darauf, ihre Arbeit mit der bewährten und vielseitigen Caravan zu unterstützen."

Die Cessna Caravan, die für ihre Ladekapazität, Zuverlässigkeit und Einsatzfähigkeit in abgelegenen Gebieten bekannt ist, eignet sich hervorragend für Flugmissionen, die lange Flugzeiten, einen stabilen Betrieb in geringer Höhe und den Zugang zu unbefestigten Landebahnen erforderlich machen. Der APHIS wird das Flugzeug mit speziellen Freisetzungssystemen ausstatten, die sterile Insekten sicher über weitläufige Gebiete verteilen. Mit diesem Ansatz lassen sich Schädlingspopulationen ohne den Einsatz von Chemikalien reduzieren.

Derzeit werden vom APHIS für ähnliche Einsätze Flugzeuge des Typs Cessna Stationair eingesetzt. Durch die Erweiterung um die Caravan wird die Flottenkapazität erhöht und die Behörde kann ihre Programme zur Schädlingsbekämpfung aus der Luft noch besser durchführen, um Kulturen zu schützen, Landwirte zu unterstützen und mehr für den Umweltschutz zu tun.

Über die Flugzeugfamilie Cessna Caravan

Die Flugzeugfamilie der Cessna Caravan zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit und hohe Praxistauglichkeit aus. Sie wird weltweit für eine Vielzahl von Einsätzen genutzt und leistet seit vier Jahrzehnten überall auf der Welt zuverlässige Dienste. Seit der Einführung des Flugzeugs wurden über 3.100 Cessna Caravan-Flugzeuge in mehr als 100 Länder ausgeliefert. Mit mehr als 25 Millionen weltweit absolvierten Flugstunden erfüllen Caravans zahlreiche Aufgaben für die verschiedensten Missionen, angefangen von der Flugausbildung über Freizeitflüge und Pendlerflüge bis hin zu VIP-Transporten, Frachtflügen und humanitären Einsätzen. Das Flugzeug Grand Caravan EX ist bei regionalen Fluggesellschaften, Charterunternehmen, Frachtfluggesellschaften und Betreibern von Spezialmissionen auf der ganzen Welt für seine zuverlässige und effiziente Leistung bekannt. Das Flugzeug bietet eine beeindruckende Leistung von 867 Pferdestärken und eine Steiggeschwindigkeit von 1.275 Fuß pro Minute.

Unzählige Einsatzmöglichkeiten für Spezialmissionen

Wenn Kunden aus Regierung, Militär und Wirtschaft Luftfahrtlösungen für kritische Missionen benötigen, ist Textron Aviation ihr erster Ansprechpartner. Die Luftfahrtlösungen des Unternehmens bieten die hohe Leistung und die erforderlichen Flugeigenschaften, um den besonderen Herausforderungen von Spezialmissionen gerecht zu werden. Aufgrund ihrer beispiellosen Qualität, Vielseitigkeit und niedrigen Betriebskosten werden die Produkte von Textron Aviation für Luftrettung, ISR, Transportflüge, Luftaufklärung, Fluginspektionen, Ausbildung und eine Vielzahl weiterer Spezialoperationen eingesetzt.

Über Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren begeistern wir Menschen für das Fliegen. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat die Talente seiner Teams unter den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Business Jets, Turboprops sowie leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Flugzeugen für Spezialmissionen, militärischen Schulflugzeugen sowie Flugzeugen für Verteidigungsaufgaben reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, aus deren Arbeit mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt weltweit hervorgegangen sind. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, wenn es um wirtschaftliches, produktives und flexibles Fliegen geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.txtav.com.

Über Textron

Textron ist ein in verschiedenen Branchen tätiges Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Services anzubieten. Textron ist in aller Welt für seine renommierten Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.textron.com.

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USDA-Haftungsausschluss: Die Nennung von Unternehmen oder kommerziellen Produkten impliziert keine Empfehlung oder Bevorzugung durch den USDA gegenüber anderen, nicht genannten Unternehmen oder Produkten. Der USDA übernimmt weder eine Garantie noch eine Gewährleistung für die Qualität der genannten Produkte. Produktnamen werden lediglich genannt, um sachlich über vorliegende Daten zu berichten und konkrete Informationen bereitzustellen.

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