Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung geht es für die Albemarle-Aktie seit Ende März wieder sukzessive nach oben. Gegenüber dem damaligen Tief belaufen sich die Kurszuwächse inzwischen auf über +33%. In der letzten Woche öffnete der Lithiumproduzent seine Bücher. Rechtfertigen die Zahlen höhere Kurse oder sollten Anleger besser an der Seitenlinie bleiben? Gewinn fast dreimal so hoch wie erwartet Der Lithium- und Spezialchemiekonzern erzielte im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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