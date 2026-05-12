Die vor Kraft strotzende Siemens Energy-Aktie befindet sich seit dem Allzeithoch vom 24. April in einer laufenden Konsolidierung. Wir betrachten heute den Tageschart und dabei zeigt sich: Trotz der aktuellen Schwächephase ist der übergeordnete Trend weiterhin intakt. Bekanntlich ist die Börse jedoch keine Einbahnstraße, weshalb sich die aktuelle Lage in einem charttechnischen Rahmen genauer einordnen lässt. Eine Etage tiefer kündigt sich an Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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