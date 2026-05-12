DJ PTA-DD: Wacker Chemie AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wacker Chemie AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta000/12.05.2026/16:45 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Dr. Christian Hartel 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Wacker Chemie AG b) LEI 0NURKC5Q3CJYZPPK5046 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung DE000WCH8881 b) Art des Geschäfts Sonstiges Aktienkauf im Rahmen der variablen Vergütung (die Mitglieder des Vorstands sind verpflichtet, in Höhe ihres Long Term Incentive stichtagsbezogen Wacker-Aktien zu erwerben) c) Preis(e) Volumen 93,65 EUR 267.370,75 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 93,65 EUR 267.370,75 EUR e) Datum des Geschäfts 08.05.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
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Aussender: Wacker Chemie AG Gisela-Stein-Straße 1 81671 München Deutschland Ansprechpartner: Jörg Hoffmann Tel.: +49 89-6279-1633 E-Mail: investor.relations@wacker.com Website: www.wacker.com ISIN(s): DE000WCH8881 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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May 12, 2026 10:45 ET (14:45 GMT)