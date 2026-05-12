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WKN: WCH888 | ISIN: DE000WCH8881 | Ticker-Symbol: WCH
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12.05.26 | 17:35
96,10 Euro
-0,67 % -0,65
Branche
Chemie
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WACKER CHEMIE AG Chart 1 Jahr
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WACKER CHEMIE AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
12.05.2026 17:21 Uhr
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(1)

PTA-DD: Wacker Chemie AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Wacker Chemie AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wacker Chemie AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta000/12.05.2026/16:45 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name            Dr. Christian Hartel 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status       Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name            Wacker Chemie AG 
b)      LEI             0NURKC5Q3CJYZPPK5046 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments, Art des Aktie 
       Instruments 
        Kennung           DE000WCH8881 
b)      Art des Geschäfts      Sonstiges 
                     Aktienkauf im Rahmen der variablen Vergütung (die Mitglieder des Vorstands 
                       sind verpflichtet, in Höhe ihres Long Term Incentive stichtagsbezogen 
                     Wacker-Aktien zu erwerben) 
c)      Preis(e)          Volumen 
        93,65 EUR          267.370,75 EUR 
d)      Aggregierter Preis     Aggregiertes Volumen 
        93,65 EUR          267.370,75 EUR 
e)      Datum des Geschäfts     08.05.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts      Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Wacker Chemie AG 
           Gisela-Stein-Straße 1 
           81671 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jörg Hoffmann 
Tel.:         +49 89-6279-1633 
E-Mail:        investor.relations@wacker.com 
Website:       www.wacker.com 
ISIN(s):       DE000WCH8881 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778597100887 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 10:45 ET (14:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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