Mitteilung der Deutsche Bildung AG:

Deutsche Bildung setzt neue Anleihebedingungen um - hohe Zustimmung der Investoren zur Anleihenrestrukturierung stärkt Vertrauen und Planungssicherheit

Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat die Änderungen der Anleihebedingungen für ihre beiden börsennotierten Anleihen erfolgreich und vollständig umgesetzt. Betroffen sind die Deutsche Bildung Anleihe 2016/2040, ehemals 2016/2026 (ISIN: DE000A2AAVM5 | WKN: A2AAVM) sowie die Deutsche Bildung Anleihe 2017/2040, ehemals 2017/2027 (ISIN: DE000A2E4PH3 | WKN: A2E4PH).

Die Gläubiger hatten in den Versammlungen am 2. März 2026 mit sehr hohen Quoren und nahezu einstimmig für die vorgeschlagenen Anpassungen gestimmt. Die gesetzlich vorgesehene Anfechtungsfrist ...

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