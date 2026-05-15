DJ PTA-Adhoc: Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Generationswechsel in der Geschäftsführung und im Vorstand der Deutsche Bildung - 4%-Anleihe 16/40, ISIN: DE000A2AAVM5 | WKN: A2AAVM

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Generationswechsel in der Geschäftsführung und im Vorstand der Deutsche Bildung

4%-Anleihe 16/40, ISIN: DE000A2AAVM5 | WKN: A2AAVM

Frankfurt (pta000/15.05.2026/11:30 UTC+2)

Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG (die "Emittentin") gibt bekannt, dass ein Wechsel in der Geschäftsführung der Emittentin sowie im Vorstand der Deutsche Bildung AG, des Managers des Fonds, erfolgt.

Nach erfolgreich vollzogener Restrukturierung der von der Emittentin begebenen Anleihen und der heute final getroffenen Nachfolgeentscheidungen übergeben Anja Hofmann und Dr. Erik Spickschen auf eigenen Wunsch hin die Führungsverantwortung an die nächste Generation.

Anja Hofmann und Dr. Erik Spickschen legen mit Ende des heutigen Tages ihre Ämter als Geschäftsführer der Komplementär-GmbH der Emittentin, der dbde Deutsche Bildung Studienfonds Geschäftsführungs GmbH, nieder und scheiden zugleich aus dem Vorstand der Deutsche Bildung AG aus.

Anja Hofmann hat die Deutsche Bildung seit ihrer Gründung maßgeblich mit aufgebaut und geprägt. Dr. Erik Spickschen ist als Ideengeber des Geschäftsmodells seit den Anfängen eng mit der Entwicklung der Deutsche Bildung verbunden und gehört seit vielen Jahren dem Vorstand an.

Zu neuen Geschäftsführern der Emittentin werden ab sofort Ufuk Cimsir (Leiter Operations) und Jan Webbeler (Leiter Finanzen & Controlling) bestellt. Parallel hierzu werden Ufuk Cimsir und Jan Webbeler in den Vorstand der Deutsche Bildung AG berufen.

Anja Hofmann und Dr. Erik Spickschen werden zukünftig als Mitglieder im Aufsichtsrat der Deutschen Bildung AG ihre Expertise und Erfahrung der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Ufuk Cimsir ist seit nahezu 20 Jahren in operativen Führungsfunktionen tätig und verfügt über eine tiefgehende Kenntnis der relevanten operativen Prozesse der Deutsche Bildung. Jan Webbeler ist seit mehreren Jahren für den Bereich Finanzen und Controlling in leitender Funktion verantwortlich.

Mit der neuen Führungsstruktur stellt die Deutsche Bildung sicher, dass die nun folgende Phase der geordneten Abwicklung des Studienfonds mit einem klaren Fokus auf eine verlässliche Steuerung, Kostendisziplin sowie die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern der Anleihen umgesetzt wird. Zugleich bleibt es Ziel, die Voraussetzungen für mögliche zukünftige Weiterentwicklungen des Geschäftsmodells zu erhalten und den gesellschaftlichen Zweck des Geschäftsmodells fortzuführen und Bildungschancen zu ermöglichen. Die Deutsche Bildung hat in den vergangenen 20 Jahren als Pionier im Bereich Social Impact mehr als 6.300 Menschen dabei unterstützt, ihren Bildungs- und Berufsweg zu realisieren.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG dar.

(Ende)

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Aussender: Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Hedderichstraße 36 60594 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Dr. Erik Spickschen Tel.: 069 / 920 39 45 0 E-Mail: invest@deutsche-bildung.de Website: www.deutsche-bildung-invest.de ISIN(s): DE000A2AAVM5 (Anleihe) DE000A2E4PH3 (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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May 15, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)