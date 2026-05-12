Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Burkhalter Generalversammlung genehmigt sämtliche Traktanden



12.05.2026 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Die Aktionärinnen und Aktionäre der Burkhalter Holding AG haben an der heute durchgeführten ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Genehmigt wurde zudem die Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 5.20 pro Aktie. Die Auszahlung ist für den 19. Mai 2026 vorgesehen.

Der Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG präsentierte an der ordentlichen Generalversammlung im Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf die Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2025. Anwesend oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten waren 332 stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre, entsprechend 7'551'898 Namenaktien bzw. 71.10% des ausgegebenen Aktienkapitals.

Die Generalversammlung genehmigte die Verwendung des Bilanzgewinns. Beschlossen wurden eine ordentliche Dividende von CHF2.60 brutto pro Aktie aus dem Jahresgewinn (CHF1.69 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie eine weitere Ausschüttung von CHF2.60 pro Aktie aus den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen, welche verrechnungssteuerfrei erfolgt.

Der amtierende Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident GaudenzF.Domenig sowie die Revisionsstelle KPMGAG wurden für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Ebenso bestätigte die Generalversammlung die Mitglieder des Vergütungsausschusses sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

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