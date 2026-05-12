DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Logitech und Swiss Re unter Druck

DOW JONES--Knapp behauptet hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. Der andauernde Iran-Krieg, bei dem sich immer noch kein Ende abzeichnet, und der steigende Ölpreis dämpften die Stimmung unter den Anlegern. Die US-Verbraucherpreise stiegen im erwarteten Rahmen. Die Inflationsrate hat sich wegen des Ölpreisanstiegs noch weiter nach oben vom Ziel der US-Notenbank entfernt, was Zinserhöhungssorgen nährte.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 13.093 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 22,64 (zuvor: 23,46) Millionen Aktien.

Die höchsten Kursverluste im SMI verzeichneten Logitech (-5,3%) und Swiss Re (-3,5%). Im Fall von Logitech sprachen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen. Swiss Re wiederum seien im Fahrwasser von Munich Re unter Druck geraten, hieß es. Der deutsche Rückversicherer hatte für das erste Quartal einen Gewinnsprung ausgewiesen und die Jahresprognosen bekräftigt. Händler merkten jedoch an, dass Munich Re während der Erneuerungsrunde im April rückläufige Preise hinnehmen musste.

Gestützt wurde der SMI von dem am Montag geschmähten Indexschwergewicht Nestle, dessen Kurs um 1,6 Prozent stieg. Besser als der Markt zeigten sich auch Novartis und Roche, die 1,9 bzw 0,7 Prozent hinzugewannen. Auf einer Investoren-Veranstaltung in London hatte Roche-CEO Thomas Schinecker für das Pharmaportfolio des Konzerns weiteres Umsatzwachstum bis zum Ende des Jahrzehnts in Aussicht gestellt. Zu verdanken sei dies den schon auf dem Markt befindlichen Medikamenten, aber auch bevorstehenden Neueinführungen. Im September hatte Roche noch ein Pharmawachstum bis 2028 und für die Jahre danach eine Stagnation erwartet.

Am Tag ihrer jeweiligen Hauptversammlungen ging es in der zweiten Reihe mit Docmorris (-1,6%) ab- und mit Swatch (+2,7%) aufwärts. Gut kamen ferner die Geschäftszahlen von Softwareone an, deren Aktien um 9,3 Prozent zulegten.

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May 12, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)

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