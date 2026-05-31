Logitech (ISIN: CH0025751329) ist ein führender Anbieter von Peripheriegeräten und Zubehör für Computer, Gaming, Videokommunikation und Musik.AusgangslageDie Aktie war bereits am vergangenen Sonntag Thema im RuMaS Express-Service. Damals hatten wir darauf hingewiesen, dass sich das Papier mit einem Tagesplus von 6,23 Prozent ins Wochenende verabschiedet hatte und dabei einen wichtigen charttechnischen Widerstand überwinden konnte.Die Grundlage für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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