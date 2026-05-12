Der DAX hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn unterbrochene Talfahrt fortgesetzt. Im Sog der schwachen US-Börsen weitete der deutsche Leitindex sein Minus aus - zum Handelsende verlor er 1,62 Prozent auf 23.955 Punkte. Mit dem Rutsch unter die Marke von 24.000 Zählern trübte sich das charttechnische Bild weiter ein.Vergangene Woche hatte Zuversicht über eine Einigung zwischen den USA und dem Iran den DAX noch mit etwas über 25.150 Punkten auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn getrieben. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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