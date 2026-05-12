Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI hat am Dienstag leicht im Plus geschlossen. Grund dafür waren die defensiven Schwergewichte. Generell blieben die Anleger aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten aber auf der Seitenlinie. Auch die steigenden Ölpreise sorgten für Unsicherheit. «Die Situation im Nahen Osten bleibt ungelöst», fasste es ein Marktbeobachter zusammen. Damit bleibe nur die Hoffnung, dass es zu weiteren Vermittlungsversuchen anderer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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