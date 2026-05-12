Berlin - Die Monopolkommission hat erste Daten zur Einführung des Tankrabatts ausgewertet. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Steuersenkung nach anfänglicher Verzögerung inzwischen weitgehend an die Verbraucher weitergegeben werde, teilte das Beratungsgremium am Dienstag mit.



In den ersten Tagen nach dem 1. Mai wurde die Steuersenkung von 16,7 Cent zunächst nur unvollständig weitergegeben. Im Laufe der ersten Woche näherten sich die Preise jedoch der vollständigen Weitergabe an. Ein ähnliches Bild zeige ein Vergleich mit Großbritannien, so die Monopolkommission. Der erhebliche mediale und politische Druck dürfte demnach dazu beigetragen haben. Die vorliegenden Ergebnisse sind allerdings nur vorläufig - eine belastbare Bewertung wird erst auf Grundlage eines längeren Beobachtungszeitraums möglich sein.



Die Monopolkommission wies zudem darauf hin, dass die Kraftstoffpreise in Deutschland nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar stärker gestiegen sind als in Frankreich und Großbritannien. Dies sei konsistent mit den strukturellen Wettbewerbsproblemen auf der deutschen Großhandelsebene. Die weitgehende Weitergabe des Tankrabatts an die Verbraucher stehe dazu nicht im Widerspruch, da der Tankstellenmarkt trotz hoher Konzentration noch der wettbewerblichste Teil der Wertschöpfungskette sei.





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