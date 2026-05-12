Paris / London / Zürich - Die verfahrene Lage im Iran-Konflikt hat den EuroStoxx 50 am Dienstag stark belastet. Die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hängt nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump am seidenen Faden, nachdem der Vorschlag des Irans zur Beendigung des Kriegs bei diesem auf Unverständnis gestossen war. Der Leitindex der Eurozone verlor 1,48 Prozent auf 5.808,45 Punkte. Als Belastung kamen die weiter anziehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab