Die Rheinmetall-Aktie bietet Anlegern derzeit wenig Grund zur Freude. Der einstige DAX-Highflyer befindet sich seit Mitte Januar in einem starken Abwärtstrend und hat gegenüber dem damaligen Hoch inzwischen über -40% eingebüßt. Nach der jüngsten Zahlenvorlage hat der Verkaufsdruck nochmals deutlich zugenommen. Erleben wir hier gerade eine einmalige Einstiegschance oder müssen Anleger mit weiteren Verlusten rechnen? Noch 2025 gehörte Rheinmetall zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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