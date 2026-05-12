Nach der Erholung in den vergangenen Wochen notiert die Siemens-Aktie mittlerweile wieder in Schlagdistanz zum Rekordhoch bei 275,75 Euro. Neue Impulse für einen Ausbruch über diese Marke könnte es bereits am morgigen Mittwoch, 13. Mai, geben, wenn der Technologiekonzern seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal (per Ende März) vorlegt. Das erwarten die Analysten.Bei Auftragseingang und Umsatz gehen die Experten von weiteren Zuwächsen aus. Vor allem die digitalen Geschäfte sollten dabei zulegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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