Erster herber Rückschlag für die Chip-Aktien: Micron, Intel, Qualcomm und Co verlieren am Dienstag zwischen 10 und 15 Prozent und drücken damit den gesamten Tech-Sektor tief ins Minus. Allerdings ist eine Korrektur nach der irrsinnigen Rally der KI- und Speicher-Profiteure auch überfällig gewesen.Nachdem die Anleger wochenlang alle Belastungsfaktoren quasi ausgeblendet haben, sorgt die Mischung aus steigenden Ölpreisen und überraschend hoher Inflation in den USA nun doch für eine Art "Risk-off"-Modus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär