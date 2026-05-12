

MADRID (dpa-AFX) - ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (ACSAF.PK) released earnings for its first quarter that Increased, from last year



The company's earnings totaled EUR232 million, or EUR0.89 per share. This compares with EUR191 million, or EUR0.75 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 4.7% to EUR12.344 billion from EUR11.790 billion last year.



ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: EUR232 Mln. vs. EUR191 Mln. last year. -EPS: EUR0.89 vs. EUR0.75 last year. -Revenue: EUR12.344 Bln vs. EUR11.790 Bln last year.



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