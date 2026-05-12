Hebt messbare Fortschritte bei globalen Wasserproblemen hervor

Angesichts der sich verschärfenden globalen Wasserprobleme ist eine effiziente und widerstandsfähige Wasserwirtschaft wichtiger denn je. Xylem (NYSE: XYL), ein weltweit führender Anbieter von Wasserlösungen, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht, in dem aufgezeigt wird, wie kundenorientierte Innovationen nachhaltiges Engagement in messbare Ergebnisse für Gemeinden und die Umwelt umsetzen.

Highlights der Ergebnisse:

Seit 2019 wurden 20 Millionen Menschen mit Zugang zu sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene versorgt

mit Zugang zu sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene versorgt Rückgang der Verletzungsrate um 15 % auf 0,44

auf 0,44 81 Beteiligung der Mitarbeiter an ehrenamtlichen Aktivitäten im Jahr 2025, gegenüber 76 im Jahr 2023

im Jahr 2025, gegenüber 76 im Jahr 2023 Senkung der Treibhausgasemissionen der Kategorien 1 und 2 (marktbasiert) um 16 % seit 2023, mit dem Ziel, bis 2030 eine Reduzierung um 42 zu erreichen

seit 2023, mit dem Ziel, bis 2030 eine Reduzierung um 42 zu erreichen Seit 2023 wurde die Wassereffizienz um 15 verbessert wir sind auf dem Weg zu unserem Ziel, den Wasserverbrauch bis 2030 um 30 zu senken

wir sind auf dem Weg zu unserem Ziel, den Wasserverbrauch bis 2030 um 30 zu senken Xylem ist weltweit für sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt und hat sich einen Platz auf der CDP-A-Liste zum Klimawandel gesichert, wurde 2026 vom TIME-Magazin als eines der 10 einflussreichsten Nachhaltigkeitsunternehmen ausgezeichnet und belegt Platz 41 auf der Liste der 100 nachhaltigsten Unternehmen weltweit von Corporate Knights für das Jahr 2026.

Kundenwirkung in großem Maßstab

Die Kunden von Xylem nutzen Technologie, Daten und Fachwissen, um die Nutzung, Bewirtschaftung und den Schutz von Wasser zu verbessern und Gemeinden dabei zu unterstützen, Herausforderungen wie Wasserknappheit, infrastrukturelle Engpässe und Umweltauswirkungen zu bewältigen. So nutzt beispielsweise Yorkshire Water die CoMag-Technologie von Xylem, um den Phosphorgehalt im Fluss Aire zu senken, Ökosysteme zu schützen und die Ressourcennutzung zu optimieren. Aurora Water hat durch den Einsatz von Analysen und maschinellem Lernen in Zusammenarbeit mit Xylem seine Investitionsplanung verbessert, was zu intelligenteren Investitionen und einem widerstandsfähigeren, kostengünstigeren Wasserversorgungssystem geführt hat.

Blick in die Zukunft: Schwung für das Jahr 2030

"Unsere Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit beginnen damit, dass wir unseren Kunden helfen, Wasser effizienter zu nutzen", sagte Matthew Pine, Vorstandsvorsitzender. "Durch die Kombination von Innovation, Daten und Fachwissen ermöglichen wir es Gemeinden und Branchen, widerstandsfähigere Wasserversorgungssysteme aufzubauen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser voranzutreiben und in einer sich wandelnden globalen Wirtschaft Mehrwert zu schaffen."

Der "2030-Plan" von Xylem legt den Schwerpunkt auf Bereiche, die für Kunden und Gemeinden von großer Bedeutung sind, wie beispielsweise CO2-ärmere Produktdesigns, transparente Lebenszyklusdaten und die Einbeziehung von Emissionsaspekten in die Innovation.

"Diese Arbeit wird von unseren Mitarbeitern vorangetrieben", fügte Claudia Toussaint, Chief People and Sustainability Officer, hinzu. "Indem wir in Talente, Führungskräfte und eine werteorientierte Kultur investieren, schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere Wirkung zu erhöhen und unsere Verpflichtungen gegenüber Kunden, Gemeinden und der Umwelt zu erfüllen."

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit tätiges Fortune-500-Unternehmen für Wasserlösungen, das Kunden und Gemeinden dabei unterstützt, eine Welt mit sicherer Wasserversorgung zu schaffen. Unsere 22.000 Mitarbeiter erzielten im Jahr 2025 einen Umsatz von 9 Milliarden US-Dollar und optimierten durch Innovation und Fachkompetenz das Wasser- und Ressourcenmanagement. Besuchen Sie uns auf www.xylem.com und lassen Sie uns gemeinsam das Wasserproblem lösen.

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