Im Gegensatz zu vielen anderen Chipaktien halten sich die Verluste bei Nvidia am Dienstag mit einem Minus von rund einem Prozent im Rahmen. Kurz nach Handelsstart hatte die Aktie sogar noch ein neues Rekordhoch erreicht. Für Schwung sorgt unter anderem eine sehr bullishe Studie von Wells Fargo mit Top-Kursziel.Der Höhenflug von Nvidia werde nicht so schnell an Schwung verlieren, meint Analyst Aaron Rakers. Er hob sein Kursziel für den KI-Darling von 265 auf 315 Dollar an und stuft die Aktie mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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