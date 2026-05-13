Stuttgart - Der designierte baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) sieht seine am Mittwoch bevorstehende Wahl durch den Landtag als Ermutigung für Kinder mit Migrationshintergrund und aus Arbeiterhaushalten.



"Ich musste immer mal wieder an meine Eltern denken, die wahrscheinlich von irgendwo oben herunterschauen und sehr glücklich sind, dass ihr Baden-Württemberg einem Kind von Gastarbeitern eine solche Geschichte ermöglicht", sagte Özdemir dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Das sei hoffentlich nicht nur für Kinder von Migranten, sondern auch für Arbeiterkinder eine Ermutigung.



Özdemir fügte hinzu, wenn man sich anstrenge und dann hoffentlich ganz viele hilfreiche Geister habe, gute Lehrer, gute Trainer, gute Nachbarn, Eltern von Freunden, dann gebe dieses Land viele Chancen. Insofern sehe er das auch als Mutmacher für andere, ihren Weg zu gehen und ihren baden-württembergischen Traum zu realisieren. Özdemirs Vater war Arbeiter in einer Textilfabrik, die Mutter führte eine Änderungsschneiderei.



Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, sagte dem RND: "Dass ein türkischstämmiger Deutscher Ministerpräsident von Baden-Württemberg wird, ist eine Erfolgsgeschichte - unabhängig von seiner politischen Haltung." Özdemir sei ein sehr wichtiges politisches Vorbild für Jugendliche aus der Migrantencommunity.





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