Ziel ist es, onkologische Ergebnisse mithilfe multimodaler künstlicher Intelligenz vorherzusagen

Vancouver, Kanada - 12. Mai 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco") freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Inka Health Corp. (zusammen mit Onco das "Unternehmen") eine Forschungszusammenarbeit mit AstraZeneca, einem weltweit tätigen biopharmazeutischen Unternehmen, eingegangen ist. Diese Arbeit ist Teil des PROmAI-Programms des Unternehmens, eine Abkürzung für "Predicting Oncology Outcomes using Multimodal Artificial Intelligence" (Vorhersage onkologischer Ergebnisse mithilfe multimodaler künstlicher Intelligenz), dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung prädiktiver Modellierungsfähigkeiten in der Onkologie durch multimodale künstliche Intelligenz liegt.

Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung und Bewertung von KI-basierten Ansätzen, die die Vorhersage klinischer Ergebnisse in der Onkologie verbessern sollen. Im Rahmen dieser gemeinsamen Initiative werden multimodale Ansätze anhand anonymisierter Forschungsdatensätze bewertet, die im Rahmen der Zusammenarbeit bereitgestellt werden. Dazu gehören - soweit zulässig - molekulare, klinische und bildgebende Quellen, um die Heterogenität der Patienten und die Muster des Ansprechens auf die Behandlung besser zu verstehen. Die Initiative spiegelt das gemeinsame Ziel wider, Tools zur Entscheidungshilfe zu stärken, die in die translationale Forschung, die klinischen Entwicklungsstrategie und die Konzeption künftiger onkologischer Studien einfließen können.

Dieses Projekt stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Strategie von Onco dar, fortschrittliche KI auf komplexe Probleme in der Entwicklung von onkologischen Arzneimitteln anzuwenden. Die Zusammenarbeit schafft eine strukturierte Umgebung für die Generierung von Erkenntnissen, die eine zuverlässigere und klinisch aussagekräftigere Vorhersagemodellierung ermöglichen. Die Arbeit zielt darauf ab, einen Beitrag zu Rahmenwerken zu leisten, die die Interpretierbarkeit verbessern, den sich wandelnden Erwartungen von Aufsichtsbehörden und Kostenträgern gerecht werden und letztlich den Nutzen KI-gestützter Methoden in der onkologischen Forschung steigern.

Für das Unternehmen bietet die Kooperation mit AstraZeneca die Gelegenheit, eng mit einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der onkologischen Innovation zusammenzuarbeiten. Durch diese Zusammenarbeit will Onco aufzeigen, wie multimodale und kausale KI-Techniken die Entwicklung präziserer Prognosetools unterstützen können, die das Potenzial haben, die Zukunft der onkologischen Forschung und Entwicklung (F&E) zu beeinflussen.

"Wir sind stolz darauf, bei diesem wichtigen Vorhaben mit AstraZeneca zusammenzuarbeiten. Dessen Führungsrolle in der Onkologie liefert wesentliche Erkenntnisse für die Entwicklung von KI-Methoden, die sowohl innovativ als auch zuverlässig sein müssen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht uns, zu untersuchen, wie multimodale und kausale KI Muster aufdecken kann, die bei herkömmlichen Ansätzen oft fehlen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Arbeit das Potenzial hat, translationale Erkenntnisse zu beschleunigen und die Unsicherheit in der onkologischen Entwicklung zu verringern", so Thomas O'Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

IM NAMEN VON ONCO-INNOVATIONS LIMITED

"Thomas O'Shaughnessy"

Chief Executive Officer

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Thomas O'Shaughnessy

Chief Executive Officer

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