Die Under-Armour-Aktie ist gestern um -17% eingebrochen und geriet damit massiv unter Druck. Nach einer zuvor stabileren Phase verschlechterte sich das kurzfristige Chartbild deutlich, während wichtige Unterstützungen wieder in den Fokus rücken. Nun richtet sich der Fokus auf die Frage, ob eine technische Stabilisierung gelingt oder sich die laufende Abwärtsbewegung weiter beschleunigt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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