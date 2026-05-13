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Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Die Grünen-Fraktion des Sächsischen Landtags will beantragen, dass das Bundesland einen Einstieg beim Volkswagen-Konzern prüft. Die Fraktion kann womöglich eine Zustimmung von CDU oder SPD aushandeln: Die beiden Parteien bilden eine Minderheitsregierung und sind bei Gesetzesvorhaben auch auf die Stimmen der Grünen angewiesen. In dem Antrag, der ins Parlament eingebracht werden soll, heißt es, die Staatsregierung solle "die Einrichtung von landeseigenen oder länderübergreifenden Transformations- und Beteiligungsinstrumenten prüfen, um strategische Schlüsselunternehmen mit Standorten in Sachsen zu stabilisieren". Bezogen auf das VW-Werk Zwickau heißt es: "Um eine zentrale Rolle der Automobilindustrie für den Standort langfristig zu sichern und bei Transformationsentscheidungen Berücksichtigung zu finden, sind strategische Formen der Beteilung zu prüfen." (Wirtschaftswoche)

MERCEDES - Die Niederlassungen von Mercedes Benz in Berlin werden an den kanadischen Investor Kuldeep Billan, Chef und Gründer der Alpha Auto Group, verkauft. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreise. Am Montag wurde demnach einigen der 1.200 Mitarbeiter in Berlin per Mail der Verkauf ihres Vertriebsnetzes mitgeteilt. Betroffen sind die sieben Berliner Dependancen Spandau, Marienfelde (ohne das Werk), Holzhauser Straße, Rheinstraße, das AirportCenter Schönefeld, das Lack- und Karosseriezentrum Ludwigsfelde und die Mercedes-Welt am Salzufer. Demnächst sollen laut Bild dann unter anderen auch die Niederlassungen in Hamburg, München und Rhein-Ruhr verkauft werden. Insgesamt fürchten bundesweit nun 8.000 Mercedes-Mitarbeiter - in Verwaltung, Verkauf, Marketing, Kfz-Werkstätten, Vertrieb - um ihre Jobs. (Bild-Zeitung)

WENDY'S - Der Hedgefond Trian Fund Management des US-Investor Nelson Peltz sucht die Unterstützung der Investoren für ein Übernahmeangebot, um die Fast-Food-Kette Wendy's von der Börse zu nehmen. Der Aktienkurs des Restaurantbetreibers ist im vergangenen Jahr um mehr als 40 Prozent gefallen. Trian habe in den vergangenen Wochen Gespräche mit externen Investoren, unter anderem aus dem Nahen Osten, über die Finanzierung einer möglichen Übernahme von Wendy's geführt, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Trian ist bereits seit einer Aktionärskampagne im Jahr 2005 mit Wendy's verbunden und hält gemeinsam mit Peltz 16 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. (Financial Times)

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May 13, 2026 00:19 ET (04:19 GMT)

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