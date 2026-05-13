von Patrick Gunti Moneycab.com: Madame Putallaz, Sie haben MobyFly 2020 zusammen mit Anders Bringdal und Ricardo Bencatel gegründet. Wie kamen Sie dazu, mit einem Windsurf-Weltmeister und einem Flugsteuerungsexperten gemeinsam emissionsfreie Tragflügelboote bauen zu wollen? Sue Putallaz: Ich habe immer geglaubt, dass Technologie - wenn sie richtig eingesetzt wird - ein mächtiger Hebel für Nachhaltigkeit ist. Als ich Anders traf - er leitete damals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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