The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.05.2026
ISIN Name
DE000A2AATG1 BOCHUM IHS 16/26
USG8450LAC84 STATE G.O.I. 16/26 REGS
FR0013172939 PERNOD-RICARD 16/26
US21036PAQ19 CONST.BRANDS 2026
AU3CB0276004 WORLD BK 20/26 MTN
DK0030485271 EURONEXT 21/26
DE000A3H3JV5 HEP GLOBAL 21/26
US2027A1HT70 COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN
US166764BL33 CHEVRON 16/26
XS1412417617 NATL AUSTR. BK 16/26 MTN
XS2176715584 SAP SE IS 20/26
DE000NLB3A09 NORDLB 20/26
XS2343006958 AFR.EX IM.BK 21/26 MTN
USY4872AGL53 KOREA EXPRE. 21/26 REGS
XS2342706996 VOLVO TREAS. 21/26 MTN
XS2343566662 BNG BK 21/26 MTN REGS
XS2343014119 DANSKE BK 21/UND. FLR
DE000LB2BEM4 LBBW FZA NH 21/26
XS2343337122 FOR.ST.(BVI) 21/26
XS2176783319 ENI 20/26 MTN
DE000DFK0R15 DZ BANK IS.A1753 VAR
DE000LB2BSB7 LBBW FZA 22/26
US89236TKT15 TOYOTA M.CRD 23/26 MTN
DE000AAR0397 AAREAL BANK MTN.HPF.S.257
US89236TKV60 TOYOTA M.CRD 23/26 FLRMTN
DE000A383D34 KRED.F.WIED. 24/34 MTN
XS2320779213 CHINA WATER 21/26
XS2343627712 AGILE GROUP 21/26
DE000LB4A8Y8 LBBW FZA 23/26
DE000HLB48F3 LB.HESS.THR.CARRARA05G/23
DE000DW6C441 DZ BANK IS.A2092
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.05.2026
ISIN Name
DE000A2AATG1 BOCHUM IHS 16/26
USG8450LAC84 STATE G.O.I. 16/26 REGS
FR0013172939 PERNOD-RICARD 16/26
US21036PAQ19 CONST.BRANDS 2026
AU3CB0276004 WORLD BK 20/26 MTN
DK0030485271 EURONEXT 21/26
DE000A3H3JV5 HEP GLOBAL 21/26
US2027A1HT70 COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN
US166764BL33 CHEVRON 16/26
XS1412417617 NATL AUSTR. BK 16/26 MTN
XS2176715584 SAP SE IS 20/26
DE000NLB3A09 NORDLB 20/26
XS2343006958 AFR.EX IM.BK 21/26 MTN
USY4872AGL53 KOREA EXPRE. 21/26 REGS
XS2342706996 VOLVO TREAS. 21/26 MTN
XS2343566662 BNG BK 21/26 MTN REGS
XS2343014119 DANSKE BK 21/UND. FLR
DE000LB2BEM4 LBBW FZA NH 21/26
XS2343337122 FOR.ST.(BVI) 21/26
XS2176783319 ENI 20/26 MTN
DE000DFK0R15 DZ BANK IS.A1753 VAR
DE000LB2BSB7 LBBW FZA 22/26
US89236TKT15 TOYOTA M.CRD 23/26 MTN
DE000AAR0397 AAREAL BANK MTN.HPF.S.257
US89236TKV60 TOYOTA M.CRD 23/26 FLRMTN
DE000A383D34 KRED.F.WIED. 24/34 MTN
XS2320779213 CHINA WATER 21/26
XS2343627712 AGILE GROUP 21/26
DE000LB4A8Y8 LBBW FZA 23/26
DE000HLB48F3 LB.HESS.THR.CARRARA05G/23
DE000DW6C441 DZ BANK IS.A2092
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