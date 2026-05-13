DJ Telekom hebt Prognose 2026 leicht an - Wachstum auf dem Heimatmarkt

Von Britta Becks

DOW JONES--Die Deutsche Telekom hat ihren Wachstumskurs im ersten Quartal 2026 fortgesetzt und ihre Jahresprognose leicht angehoben. Der DAX-Konzern plant für 2026 nun mit einem bereinigten EBITDA AL von rund 47,5 Milliarden Euro und mehr als 19,8 Milliarden Euro Free Cashflow AL. Zuvor hatte die Telekom für dieses Jahr ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,4 (2025: 44,7) Milliarden Euro und einen Free Cashflow AL von rund 19,8 (19,3) Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Prognose, die eine Weitergabe der entsprechenden Erhöhung bei der Tochter T-Mobile US darstellt, basiert auf konstanten Wechselkursen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie plant die Telekom weiterhin mit rund 2,20 (2,00) Euro.

Für das Auftaktquartal wies der Bonner DAX-Konzern ein marginales Umsatzwachstum von 0,4 Prozent auf 29,9 Milliarden Euro aus. Analysten hatten der Telekom im Mittel 29,7 Milliarden Euro Umsatz zugetraut. Organisch, also ohne den Einfluss von Wechselkursveränderungen und des Konsolidierungskreises, wuchs der Konzernumsatz um 4,7 Prozent. Die Service-Umsätze stiegen organisch um 4,6 Prozent auf 25,0 Milliarden Euro.

Das bereinigte EBITDA AL legte um 2,0 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Mittel 11,345 Milliarden Euro veranschlagt. Organisch wuchs das bereinigte EBITDA AL um 7,5 Prozent. Dass die berichteten Wachstumsraten geringer ausfallen als die organischen, ist vor allem dem im Jahresvergleich schwächeren US-Dollar geschuldet. Beim Free Cashflow AL stand ein Plus von 0,7 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu Buche. Hier wurden im Konsens 4,717 Milliarden Euro geschätzt.

Auf ihrem Heimatmarkt ist die Telekom im ersten Quartal weiter gewachsen: Der Umsatz legte um 1,9 (organisch 2,1) Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zu. Der Analystenkonsens hatte auf ein einprozentiges Wachstum gelautet.

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May 13, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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