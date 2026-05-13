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tonies startet stark ins Jahr 2026 - Umsatzwachstum beschleunigt sich im ersten Quartal bei anhaltender globaler Dynamik



13.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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tonies startet stark ins Jahr 2026 - Umsatzwachstum beschleunigt sich im ersten Quartal bei anhaltender globaler Dynamik Umsatzsteigerung von 29 % (+35 % währungsbereinigt, "cc") gegenüber dem Vorjahr auf 125,6 Mio. Euro dank weiterhin hoher Nachfrage in allen Märkten

von 29 % (+35 % währungsbereinigt, "cc") gegenüber dem Vorjahr auf 125,6 Mio. Euro dank weiterhin hoher Nachfrage in allen Märkten Umsatz mit Tonieboxen steigt um 54 % (+61 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 25,4 Mio. Euro, getragen von einer anhaltend starken Nachfrage nach der Toniebox 2

steigt um 54 % (+61 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 25,4 Mio. Euro, getragen von einer anhaltend starken Nachfrage nach der Toniebox 2 Nordamerika erzielt Umsatzplus von 20 % (+34 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 47,8 Mio. Euro - Produktinnovation stärken Kundenbindung

erzielt Umsatzplus von 20 % (+34 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 47,8 Mio. Euro - Produktinnovation stärken Kundenbindung DACH verzeichnet deutliches Umsatzwachstum von 28 % (+28 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 50,0 Mio. Euro - begünstigt durch eine starke Marktdynamik und einen früheren Ostertermin als im Vorjahr

verzeichnet deutliches Umsatzwachstum von 28 % (+28 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 50,0 Mio. Euro - begünstigt durch eine starke Marktdynamik und einen früheren Ostertermin als im Vorjahr Rest der Welt steigert Umsatz um 50 % (+53 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 27,9 Mio. Euro dank höherer Marktdurchdringung und Handelsexpansion

steigert Umsatz um 50 % (+53 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 27,9 Mio. Euro dank höherer Marktdurchdringung und Handelsexpansion Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt - tonies erwartet ein weiteres Jahr starkes, profitables Wachstum LUXEMBURG, 13. Mai 2026 // tonies SE ("tonies"), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, hat im ersten Quartal 2026 erneut unter Beweis gestellt, dass das Geschäftsmodell mit zunehmender Größe an Kraft gewinnt. Ein herausragend starkes Quartal für die Toniebox 2 beschleunigte die Nachfrage im gesamten Content-Portfolio. Die fortgesetzte Handelsexpansion in allen Märkten sowie ein im Vergleich zu 2025 früherer Ostertermin sorgten für zusätzlichen Rückenwind. Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: "tonies ist stark in das Jahr 2026 gestartet. Der Schwung, den wir 2025 mit dem Launch der Toniebox 2 weltweit aufgebaut haben, trägt weiter. Familien auf der ganzen Welt entscheiden sich für tonies, weil wir ihnen fantasievolle, audio-first-Erlebnisse bieten, die Kinder lieben und denen Eltern vertrauen. Diese Begeisterung treibt die Nachfrage in allen unseren Märkten an und bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, tonies zu einer echten globalen Ikone zu machen. Mit einem starken ersten Quartal im Rücken sind wir bestens aufgestellt, unseren Wachstumskurs fortzusetzen und 2026 zu einem weiteren Erfolgsjahr für tonies zu machen." Hansjörg Müller, CFO von tonies, ergänzt: "35 % Umsatzwachstum in allen Märkten zeigen, dass unser Geschäftsmodell mit zunehmender Größe seine volle Stärke entfaltet - genau wie wir es geplant haben. Jede Toniebox, die wir heute verkaufen, sichert künftige Umsätze - und dieser Effekt verstärkt sich weiter. Die Nachfrage ist stark und flächendeckend: Alle Märkte tragen zum Umsatzwachstum bei, und unser Produktportfolio ist vielfältiger als je zuvor. Auf dieser Basis sind wir gut aufgestellt, um auch in einem weiterhin unsicheren makroökonomischen Marktumfeld profitabel zu wachsen." Umsatzentwicklung Im ersten Quartal 2026 trugen alle Märkte zur starken Umsatzentwicklung bei. Der Konzernumsatz wuchs um 29 % gegenüber dem Vorjahr (+35 % cc) auf 125,6 Mio. Euro. Trotz des starken Wachstums in DACH und nachteiligen Wechselkurseffekten blieb der internationale Umsatzanteil mit 60 % auf Vorjahresniveau - ein Beleg für die globale Aufstellung und den globalen Anspruch von tonies. Nordamerika wuchs weiterhin dynamisch. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 20 % (+34 % cc) auf 47,8 Mio. Euro. Der Zuwachs wurde von Neukunden, die eine besonders starke Nachfrage zeigten, sowie Produktinnovationen getragen. Es ist zu erwarten, dass der deutliche Wechselkurseffekt auf den Umsatz margenseitig kaum ins Gewicht fallen wird, da tonies bei einem Großteil seiner Einkäufe ebenfalls gegenüber dem US-Dollar exponiert ist. Mit der kürzlichen Ernennung des branchenerfahrenen Managers Mark McColgan zum General Manager, North America hat tonies überdies die Voraussetzungen geschaffen, seine lokale Präsenz weiter auszubauen und die Haushaltsabdeckung im größten Markt des Unternehmens zu steigern. Der Umsatz im DACH-Markt wuchs gegenüber dem Vorjahr deutlich um 28 % (+28 % cc) auf 50,0 Mio. Euro. Treiber waren die hohe Nachfrage nach neuen Produkten sowie die Verschiebung des Ostertermins vom zweiten Quartal 2025 in das erste Quartal 2026. Die Region Rest der Welt setzte ihr dynamisches Wachstum fort und steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 50 % (+53 % cc) auf 27,9 Mio. Euro. In Großbritannien, Frankreich, und Australien/Neuseeland führten Produktneueinführungen und der weitere Ausbau der Präsenz bei führenden Einzelhändlern zu Marktanteilsgewinnen. Der Umsatz mit Tonieboxen stieg dank des Erfolgs der Toniebox 2 um 54 % (+61 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 25,4 Mio. Euro. Der Umsatz mit Tonies-Figuren wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 25 % (+31 % cc) auf 95,4 Mio. Euro. Getragen wurde dieses Umsatzwachstum von einem ausgewogenen Mix aus tonies Originals und lizenziertem Content von Drittanbietern sowie einer starken Nachfrage nach neuen Formaten wie My First Tonies und Angeboten für ältere Kinder, darunter die neuen Tonieplay-Spiele. Der Umsatz in der Kategorie Accessoires & Digital stieg um 15 % (+18 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 4,8 Mio. Euro. Vermögens- und Finanzlage tonies hat seine ausstehende Wandelanleihe zu Beginn des Monats durch die Übertragung von 1.849.830 eigenen Aktien ohne Barmittelabfluss abgelöst. Damit reduzieren sich die Zinsverpflichtungen für die verbleibende Laufzeit, und der Verschuldungsgrad verbessert sich weiter. Im Übrigen haben sich die Vermögens- und Finanzlage des Konzerns im Berichtszeitraum gegenüber dem Stand zum 31. Dezember 2025 - unter Berücksichtigung des saisonalen Mittelabflusses - nicht wesentlich verändert. Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt: anhaltendes und nachhaltig profitables Wachstum tonies bekräftigt seine vollständige Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet nachhaltiges und profitables Wachstum, das auch gegenüber einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld resilient ist. Da der überwiegende Teil des Umsatzes und der Profitabilität gegen Jahresende erzielt wird, erwartet das Unternehmen: Umsatzwachstum : mehr als 20 % währungsbereinigt auf mehr als 760 Mio. Euro

: mehr als 20 % währungsbereinigt auf mehr als 760 Mio. Euro Umsatzwachstum in Nordamerika : mehr als 30 % währungsbereinigt

: mehr als 30 % währungsbereinigt Bereinigte EBITDA-Marge: 9 % bis 11 %. Die Prognose basiert auf der Annahme, dass es zu keiner wesentlichen Verschlechterung der Konsumstimmung und keinen Ereignissen höherer Gewalt kommen wird. Die bereinigte EBITDA-Prognose basiert auf einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,20 USD. CEO Tobias Wann und CFO Hansjörg Müller werden die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 von tonies heute, Mittwoch, den 13. Mai, um 15 Uhr MESZ in einer Präsentation vorstellen. Um sich direkt für den Webcast anzumelden, klicken Sie bitte hier . Alle Dokumente sind auf der Investor Relations Website von tonies unter Publikationen verfügbar. Darüber hinaus veranstaltet tonies am 18. Juni in London einen Capital Markets Day. Investoren sind herzlich eingeladen, persönlich oder virtuell teilzunehmen. Zahlen auf einen Blick in Mio. EUR Q1 2026 Q1 2025 Delta Delta (cc) Umsatz 125,6 97,2 29,2% 35,2% nach Region DACH 50,0 39,0 28,1% 28,1% Nordamerika 47,8 39,7 20,4% 34,0% Rest der Welt 27,9 18,6 50,3% 52,7% nach Produktkategorie Tonieboxen 25,4 16,5 53,9% 60,8% Tonies 95,4 76,5 24,7% 30,6% Accessories & Digital 4,8 4,2 14,7% 17,7%



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