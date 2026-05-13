Die Aktie von Bayer hat sich am gestrigen Dienstag nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal an die Spitze im DAX gesetzt. Mit einem Plus von rund vier Prozent führte der Titel den deutschen Leitindex an. Und geht es nach dem Gros der Analysten, so hat der Wert noch weiteres Potenzial nach oben.Richard Vosser von JPMorgan gehört dazu. Sein Votum lautet "Overweight" mit einem Zielkurs von 50 Euro. Vosser sieht nachlassenden Gegenwind von der Währungsseite und erwartet, dass die Schätzungen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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