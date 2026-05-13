Zürich - Während Swiss Diamond international vor allem für sein Premium-Kochgeschirr bekannt ist, liegt der eigentliche Wettbewerbsvorteil des Unternehmens tiefer: in einer eigenen Beschichtungstechnologie, die seit über 50 Jahren im Haus entwickelt und produziert wird und zunehmend auch weit über die Küche hinaus gefragt ist. Als einer von weltweit nur zwei Kochgeschirrherstellern mit vollständig integrierter, hauseigener Produktion und Anwendung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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