Von Barbara Spycher, Universität Basel Basel - Grossbanken dürfen nicht scheitern. Ihre Rettung sollte aber nicht auf Kosten der Steuerzahlenden gehen. Deshalb braucht es neue Regeln. Seit der Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die UBS im Jahr 2023 steht die Frage im Raum: Wie reguliert man systemrelevante Grossbanken, die einfach nicht scheitern dürfen? Welche Regeln braucht es insbesondere für den Branchenriesen UBS, um die Allgemeinheit vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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