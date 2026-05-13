Von Angelika Jacobs, Universität Basel Basel - Eine Blutstammzellenspende kann das Leben von Leukämie-Betroffenen retten. Medikamente lösen Blutstammzellen des Spenders aus dem Knochenmark, sodass sie für die Spende aus dem Blut gewonnen werden können. Eine Pilotstudie liefert nun Hinweise, dass körperliche Belastung die Stammzellenspende gezielt unterstützen könnte. Die Blutstammzellen in unserem Knochenmark bilden laufend neue Blut- und Immunzellen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab