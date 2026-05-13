DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Erfolgreicher Start in das Geschäftsjahr 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

POLYTEC HOLDING AG: Erfolgreicher Start in das Geschäftsjahr 2026

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Hörsching (pta000/13.05.2026/07:32 UTC+2)

. Kennzahlen 1. Quartal 2026 (vs. Q1 2025)

* Konzernumsatz betrug EUR 143,7 Mio. (Q1 2025: EUR 181,4 Mio.)

* EBITDA belief sich auf EUR 11,5 Mio. (Q1 2025: EUR 10,8 Mio.)

* EBITDA-Marge 8,0% (Q1 2025: 6,0%)

* EBIT betrug EUR 4,3 Mio. (Q1 2025: EUR 3,2 Mio.)

* EBIT-Marge 3,0% (Q1 2025: 1,8%)

* Ergebnis nach Steuern EUR 2,5 Mio. (Q1 2025: EUR 1,0 Mio.)

* Ergebnis je Aktie EUR 0,11 (Q1 2025: EUR 0,04)

* Eigenkapitalquote bei 48,6% (31.12.2025: 46,2%)

* Nettofinanzverbindlichkeiten reduzierth auf EUR 29,9 Mio. (31.03.2025: EUR 74,0 Mio.)

* Beschäftigte (inkl. Leihpersonal, FTE-Vollzeitäquivalente) per 31.03.2026: 3.076 (31.03.2025: 3.709)

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Der Konzernumsatz der POLYTEC GROUP betrug in den ersten drei Monaten 2026 EUR 143,7 Mio. Gegenüber dem ersten Quartal 2025 reduzierten sich die Gruppenerlöse deutlich um 20,8% bzw. EUR 37,7 Mio. (Q1 2025: EUR 181,4 Mio.). Der im Vergleich zum Vorjahresquartal wesentlich niedrigere Gesamtumsatz der Gruppe ist mit dem Verkauf des operativen Geschäfts im Vereinigten Königreich zum 31. Dezember 2025 und weniger Umsatz im Marktbereich Smart Plastic & Industrial Applications begründet.

Der Materialaufwand der POLYTEC GROUP betrug im ersten Quartal 2026 insgesamt EUR 70,4 Mio. und ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28,7% bzw. EUR 28,4 Mio. zurück. Der Personalaufwand des Konzerns reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11,6% bzw. EUR 6,8 Mio. auf EUR 51,8 Mio.

Das EBITDA der POLYTEC GROUP stieg in den ersten drei Monaten 2026 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 5,8% von EUR 10,8 Mio. auf EUR 11,5 Mio. Die EBITDA-Marge erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2 Prozentpunkte auf 8,0%.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 EUR 4,3 Mio. (Q1 2025: EUR 3,2 Mio.). Die EBIT-Marge stieg im Vergleich zum ersten Vorjahresquartal um 1,2 Prozentpunkt von 1,8% auf 3,0%. Das Ergebnis wurde einerseits durch die geringeren Umsatzerlöse im Marktbereich Smart Plastic & Industrial Applications negativ beeinflusst, anderseits durch positive Effekte aus dem Verkauf des UK-Werkzeug- und Projektgeschäfts sowie der Veräußerung des Werks in Schoten, Belgien per Ende Jänner 2026, gestärkt.

Das Finanzergebnis betrug in den ersten drei Monaten 2026 EUR -1,3 Mio. (Q1 2025: EUR -2,1 Mio.). Das Ergebnis nach Steuern der POLYTEC GROUP im ersten Quartal 2026 verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal von EUR 1,0 Mio. auf EUR 2,5 Mio. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,11 (Q1 2025: EUR 0,04).

Die Eigenkapitalquote betrug zum 31. März 2026 48,6% und lag damit um 2,4 Prozentpunkte über jener zum Jahresende 2025.

Die Nettofinanzverbindlichkeiten betrugen am 31. März 2026 EUR 29,9 Mio. und reduzierten sich um 59,6% im Vergleich zum 31. März 2025 (EUR 74,0 Mio.).

Die POLYTEC GROUP verfügte am 31. März 2026 über Zahlungsmittel in Höhe von EUR 44,0 Mio. (31.03.2025: EUR 34,1 Mio.).

Zum Stichtag 31. März 2026 waren in der POLYTEC GROUP 3.076 Personen (inklusive Leihpersonal, FTE-Vollzeitäquivalente) beschäftigt. Der Personalstand reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag (3.709 FTE) um insgesamt 633 FTE bzw. 17,1%. Die deutliche Reduktion ist überwiegend auf die Veräußerung des operativen Geschäfts im Vereinigten Königreich im Dezember 2025 zurückzuführen, wo im Vergleich zum Vorjahresstichtag 363 FTE abgegeben wurden.

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Zusatzinformation:

Vorstand und Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG werden der für 2. Juni 2026 einberufenen 26. Ordentlichen Hauptversammlung (am Sitz der Gesellschaft in 4063 Hörsching, Österreich) vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von EUR 0,20 je bezugsberechtigter Aktie auszuschütten.

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Ausblick Geschäftsjahr 2026: Stabile Ertragslage trotz niedrigerem Umsatz (unverändert)

Das Management der POLYTEC Holding AG geht für das Geschäftsjahr 2026 aus heutiger Sicht von einem geplanten Konzernumsatz in der Größenordnung von EUR 560 Mio. bis EUR 590 Mio. aus. Der im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Gesamtumsatz der POLYTEC GROUP ist mit dem Verkauf des operativen Geschäfts im Vereinigten Königreich zum 31.12.2025 sowie der Schließung des Werkes in Weierbach zum 30.04.2026 begründet.

Bezüglich der Margenentwicklung rechnet das Unternehmen, trotz des niedrigeren Gesamtumsatzes, mit einer stabilen oder leicht verbesserten Ertragslage und strebt für das Geschäftsjahr 2026 eine EBIT-Marge von rund 3% an. Mittelfristig erwartet sich das Management durch den Ausbau im Non-Automotive-Bereich eine positive Auswirkung auf die Ertragslage.

Gemäß der Dividendenpolitik und dem jeweiligen Erreichen eines entsprechenden Ergebnisses nach Steuern, beabsichtigt das Unternehmen künftig wieder jährlich eine Dividende auszuschütten.

Um die zukünftige wirtschaftliche Performance der POLYTEC GROUP weiter zu optimieren, wurde das Produktions- und Leistungsportfolio in den vergangenen Jahren kritisch analysiert und die strategische Ausrichtung adaptiert. Die Kapazitäten wurden angepasst, Werke geschlossen oder verkauft und die Organisation verschlankt sowie die Zahl der Beschäftigten deutlich reduziert. Im Non-Automotive-Bereich kann die POLYTEC GROUP auf langjährige Erfahrung bei Logistiksystemen verweisen und sieht hier noch erhebliches Marktpotential. Der globale Trend zu nachhaltigen Transportlösungen eröffnet neue Wachstumsfelder im Bereich kreislauffähiger Mehrwegkonzepte, an denen der Konzern bereits mit Nachdruck arbeitet. Mittelfristig will das Unternehmen rund 30% des Konzernumsatzes außerhalb des Automotive-Bereichs mit innovativen Kunststoffanwendungen erzielen.

Bei den Umsatzerlösen im Automotive-Bereich geht die POLYTEC GROUP, vor dem Hintergrund geopolitischer Risiken, am europäischen Automotive-Markt bestehenden Produktionsüberkapazitäten und verschärftem Verdrängungswettbewerb, für das Jahr 2026 lediglich von einem geringen organischen Wachstum aus.

Gestützt werden diese Unternehmensziele durch eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von über 40%, geringen Nettofinanzverbindlichkeiten sowie einem hohen Vertrauen der Finanzierungspartner.

Das Management der POLYTEC Holding AG blickt zuversichtlich in die Zukunft, weist jedoch darauf hin, dass das Erreichen dieses Ausblicks diversen Unsicherheiten unterliegt.

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Der Zwischenbericht der POLYTEC Holding AG zum Stichtag 31. März 2026 ist auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations, Publikationen zum Download bereitgestellt.

https://www.polytec-group.com/investor-relations/publikationen

(Ende)

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Aussender: POLYTEC HOLDING AG Polytec-Straße 1 4063 Hörsching Österreich Ansprechpartner: Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778650320009 ]

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May 13, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)