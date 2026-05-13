BILLUND, DK / ACCESS Newswire / 13. Mai 2026 / Auf der Jahresversammlung der LEGO Foundation wählte das Board of Directors Agnete Kirk Kristiansen zum Chair des Boards. Als Mitglied der Familie Kirk Kristiansen in vierter Generation, den Eigentümern der LEGO Group, ist sie erst der fünfte Chair der Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 1986.

Zugehöriges Bild: https://storage.googleapis.com/accesswire/media/1166141/agnete-kirk1.jpg

Agnete Kirk Kristiansen war seit 2023 Deputy Chair der LEGO Foundation und löst ihren Bruder Thomas Kirk Kristiansen ab, der sein Amt niederlegt, um die Position des Deputy Chair zu übernehmen. Neben ihrer Rolle bei der LEGO Foundation ist Agnete Kirk Kristiansen auch Deputy Chair von KIRKBI A/S, der familiengeführten Holding- und Investmentgesellschaft, die 75 % der Anteile an der LEGO Group hält.

Als designierter Chair hob Agnete Kirk Kristiansen die Rolle der LEGO Foundation beim Aufbau einer besseren Zukunft für Kinder auf der ganzen Welt hervor:

- Es ist mir eine große Ehre, das Amt des Chair der LEGO Foundation zu übernehmen und unsere wichtige Arbeit für Kinder fortzusetzen. Die Stiftung nimmt in unserer Familie einen ganz besonderen Platz ein, und das schon seit ihrer Gründung vor mehr als 40 Jahren. Ein tiefes Verantwortungsbewusstsein, für Kinder etwas Positives zu bewirken, prägt unsere Familie, und ich bin fest davon überzeugt, dass jedes Kind die Möglichkeit haben sollte, sich zu entfalten und zu wachsen. Ich bin stolz darauf, zu dieser Mission beizutragen und dabei zu helfen, sie voranzubringen.

Der Wechsel im Vorsitz erfolgt ein Jahr, nachdem Agnete die Rolle als Chair der gemeinnützigen Stiftung Ole Kirk's Fond übernommen hat. Mit diesem Wechsel erweitert die vierte Generation der Eigentümerfamilie ihr Engagement und ihre Verpflichtung zur aktiven Eigentümerschaft.

Der scheidende Chair Thomas Kirk Kristiansen sagte:

- Es war mir eine Ehre, in den letzten 10 Jahren den Vorsitz der LEGO Foundation zu führen, und ich freue mich sehr, diese Rolle nun an Agnete weiterzugeben. Sie engagiert sich zutiefst für die Mission der LEGO Foundation, und ich weiß, dass sie ihr Bestes geben wird, das Ziel, allen Kindern eine Kindheit zu ermöglichen, weiter voranzubringen. Während ihrer Amtszeit als Deputy Chair hat sie maßgeblich zur Gestaltung der aktuellen Strategie der Stiftung beigetragen, und mit ihrem Amtsantritt als Chair bauen wir das aktive Engagement der Familie im gesamten LEGO-Ökosystem weiter aus.

Thomas Kirk Kristiansen ist seit 2016 Chair der LEGO Foundation, und in dieser Zeit hat die Stiftung über Partnerorganisationen weltweit Fördermittel in Höhe von mehr als 15 Milliarden DKK (2 Milliarden EUR) bereitgestellt, um die Entwicklungschancen von Kindern zu verbessern.

- Seit 40 Jahren konzentriert sich die LEGO Foundation darauf, etwas zurückzugeben und eine bessere Welt für Kinder zu schaffen. Wir sind uns des Vertrauens, das Familien und Gemeinschaften in uns setzen, sehr bewusst, und diese Verantwortung nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Selbst unter den schwierigsten Bedingungen kann die Stiftung dazu beitragen, ein Lächeln auf das Gesicht eines Kindes zu zaubern, Lernende aller Leistungsstufen zu fördern und Lebenswege zu verändern. Wir tun dies mit größter Sensibilität und Verantwortung, sagte Agnete Kirk Kristiansen.

Neben der Sicherung der weiteren Entwicklung und des Erfolgs der LEGO Group als Miteigentümerin verfolgt die LEGO Foundation ihre philanthropische Mission, Initiativen in den Bereichen Bildung, Forschung und kindliche Entwicklung durch die Finanzierung von Organisationen wie Brac, IRC, UNICEF, Save the Children, dem Norwegischen Flüchtlingsrat und anderen und eine enge Zusammenarbeit mit diesen zu unterstützen.

Weitere Veränderungen im Board der LEGO Foundation

Neben dem Wechsel von Agnete und Thomas Kirk Kristiansen in die Rollen des Chair und des Deputy Chair wählte das Board of Directors der LEGO Foundation auf seiner Sitzung im Mai auch Ingrid Stange als Board-Mitglied, die einen reichen Erfahrungsschatz in den Bereichen Philanthropie, Bildung und Führung von gemeinnützigen Organisationen mitbringt. Darüber hinaus schieden Jørgen Vig Knudstorp, ehemaliger CEO der LEGO Group, und El Hadji Amadou Gueye Sy (As), ehemaliger Secretary-General der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, nach 16 bzw. vier Jahren im Dienst der LEGO Foundation aus dem Board aus.

Thomas Kirk Kristiansen dankte den beiden ausscheidenden Board-Mitgliedern für ihr langjähriges Engagement für die Stiftung:

- Wir freuen uns sehr darauf, Ingrid willkommen zu heißen, die äußerst komplementäre Fachkenntnisse in das Board mitbringt. Gleichzeitig danke ich As für seine unschätzbaren Erkenntnisse und Erfahrungen, die unsere Arbeit geprägt haben.

- Mein aufrichtiger Dank gilt auch Jørgen für sein unermüdliches Engagement für die Stiftung. Während seiner langjährigen Amtszeit hat Jørgen maßgeblich zur Festlegung unserer Vision und Strategie beigetragen, ohne dabei jemals die Kinder aus den Augen zu verlieren, denen wir dienen.

Darüber hinaus übernahm Malou Aamund, die seit 2021 dem Board angehört, die Rolle des Second Deputy Chair der Stiftung.

ENDE

Biografie: Agnete Kirk Kristiansen

LEGO Foundation

2026 - Chair des Board of Directors

2023-2026 - Second Deputy Chair des Board of Directors

Seit 2008 Mitglied des Board of Directors

KIRKBI A/S

2024 - Deputy Chair des Boards

Zentrum für ADHS+, Aarhus, Dänemark

Gründerin

Ole Kirk's Fond

2025 - Chair des Boards

Abschluss

Psychologie, Universität Aarhus, 2010

Weitere aktuelle und frühere Funktionen:

- Executive Manager, KIRK83 Holding ApS

- Mitglied des Advisory Board, Ruca

- Vertreterin der vierten Generation der LEGO-Eigentümerfamilie

- Umfangreiche Erfahrung in Familienunternehmen, langfristiger strategischer Führung und Tätigkeit im Board

Board of Directors der LEGO Foundation

Agnete Kirk Kristiansen - Chair

Thomas Kirk Kristiansen - First Deputy Chair

Malou Aamund - Second Deputy Chair

Hilary Pennington - Board-Mitglied

Ingrid Stange - Board-Mitglied

Chairs des Board of Directors der LEGO Foundation

1986-1993: Gotfred Kirk Kristiansen (LEGO-Eigentümer der 2. Generation)

1993-2000: Bent Skov

2000-2016: Kjeld Kirk Kristiansen (LEGO-Eigentümer der 3. Generation)

2016-2026: Thomas Kirk Kristiansen (LEGO-Eigentümer der 4. Generation)

2026: Agnete Kirk Kristiansen (LEGO-Eigentümerin der 4. Generation)

Über die LEGO Fonden:

Die LEGO Foundation ist eine dänische Unternehmensstiftung, der 25 % der Anteile an der LEGO Group anvertraut sind. Die Stiftung arbeitet mit Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um die Bedürfnisse von Kindern zu unterstützen und sich für die Würde der Kindheit einzusetzen. Durch philanthropische Spenden und wirkungsorientierte Investitionen setzt sich die Stiftung dafür ein, die Voraussetzungen und den Raum zu schaffen, damit jedes Kind überall gedeihen und wachsen kann.

Weitere Informationen über die LEGO Foundation finden Sie unter: https://www.legofoundation.com/

Kontaktinformationen:

Mads Hvitved Grand

mads.hvitved.grand@legofoundation.com

QUELLE: LEGO Fonden

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84207Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84207&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.