Zürich - Der Personaldienstleister Adecco ist im Startquartal 2026 organisch klar gewachsen. Der Erholungskurs der Vorquartale beschleunigte sich sogar. Von Januar bis März stieg der Umsatz insgesamt um 2 Prozent auf 5,66 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte und die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage zogen die Einnahmen organisch sogar um 5,3 Prozent an. Damit beschleunigt sich das Wachstumstempo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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