Die Infineon-Aktie ist gestern um rund -6% gefallen und geriet damit nach der zuvor starken Aufwärtsbewegung deutlicher unter Druck. Nach mehreren dynamischen Handelswochen kam es zuletzt verstärkt zu Gewinnmitnahmen, wodurch sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt hat. Trotz des Rücksetzers bleibt der übergeordnete Trend bislang stabil, allerdings nimmt die Gefahr einer größeren Konsolidierung zu. Chartanalyse zur Infineon-Aktie Die Infineon-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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