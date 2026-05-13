NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1570 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor lediglich fünf Monaten habe er den Weg zum Kursniveau von 1.200 Euro aufgezeigt, das nun bereits erreicht worden sei, schrieb Alexander Duval am Mittwoch. Die Aktien des Zulieferers der Chipindustrie preisten die Wachstumstreiber wie KI-Nachfrage und China-Chancen damit immer noch nicht angemessen ein./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0010273215
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