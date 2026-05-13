HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 91 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Portalbetreiber habe zuversichtliche Signale zum KI-Einsatz gesendet, schrieb Gerhard Orgonas am Dienstagnachmittag nach dem Kapitalmarkttag. Die neuen Mittelfristziele bis 2028 bedeutenden 3 Prozent Spielraum für die Markterwartungen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A12DM80
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