NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Im aktuell schwierigen Marktumfeld sei es für einen Online-Portalbetreiber keine leichte Aufgabe gewesen, einen zufriedenstellenden Kapitalmarkttag über die Bühne zu bringen, schrieb Annick Maas am Dienstagabend. Scout24 sei dieses Kunststück jedoch gelungen. Die Zielsetzungen bis 2028 hätten beruhigenden Charakter./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A12DM80
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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