Ein gemeinsamer Messeauftritt von Beegy und Kostal anlässlich der Intersolar rückt das bidirektionale Laden in den Fokus. Kostal stellt das Konzept einer bidirektionalen Wallbox vor. Beegy will diese Wallbox in sein Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) einbinden. Auf der Intersolar Europe 2026, Teil der Leitmessen-Allianz The smarter E Europe, präsentiert sich der Softwareanbieter Beegy gemeinsam mit dem langjährigen Partner, dem Photovoltaik-Wechselrichterspezialisten Kostal Solar Electric auf dessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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